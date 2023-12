തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് പോക്സോ കേസുകളിലായി രണ്ട് പ്രതികളെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്‌ജി ആർ.രേഖ ശിക്ഷയ്‌ക്ക് വിധിച്ചത്.സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എട്ടാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കടന്ന് പിടിച്ച കേസിൽ മുപ്പതുകാരനെ ഏഴ് വർഷം വെറും തടവിനും ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയ്ക്കുമാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസം കൂടുതൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം( Two Culprits Jailed On Pocso Case In Thiruvananthapuram).