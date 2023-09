തിരുവനന്തപുരം : ഇന്ത്യയ്ക്കും കാനഡയ്ക്കുമിടയിലുണ്ടായ പ്രശ്‌നം (Problems Between India and Canada) ക്ലൈമാക്‌സിലെത്താത്തിടത്തോളം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉടന്‍ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്ന് അമേരിക്കയിലെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡറും (Former Indian Ambassador In USA) വിദേശകാര്യ വിദഗ്‌ധനുമായ ഡോ. ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍ (Dr. TP Sreenivasan). പ്രശ്‌നം ഇപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു (TP Sreenivasan On India Canada Relation).