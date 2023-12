തിരുവനന്തപുരം : ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിര്‍മിക്കുന്ന വീടുകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രവും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലോഗോയും സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം തള്ളി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ (State Govt letter to central Govt on life project). കേന്ദ്രം നല്‍കിയ അത്തരമൊരു നിര്‍ദേശം സംസ്ഥാനത്തിനു സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് കാട്ടി കേന്ദ്ര നഗര-ഹൗസിങ് നഗരകാര്യ മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് കത്തയച്ചു (Minister MB Rajesh wrote letter to central Govt on life project).