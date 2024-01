തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 45127 റേഷൻ കാർഡുകൾ കൂടി മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു (45127 Ration Cards Also Will Be Converted To Priority Category). മഞ്ഞ കാർഡുകളും പിങ്ക് കാർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മുൻഗണന കാർഡിനായി 2023 ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 30 വരെ ഓൺലൈനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷകളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നവ കേരള സദസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷയും പരിശോധിച്ചാണ് നടപടി. ഇതോടെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് കീഴിൽ തരം മാറ്റിയ മുൻഗണന കാർഡുകളുടെ എണ്ണം 412913 ആകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു. റേഷൻ കാർഡുകളുടെ വിതരണത്തിന്‍റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും.