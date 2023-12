തിരുവനന്തപുരം: എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്‍റെ ഗ്ലാസില്‍ ഇടിക്കുകയും ഗവര്‍ണറെ കരിങ്കെടി കാണിക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തില്‍ പൊലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്‌ച പറ്റിയെന്ന വിലയിരുത്തലില്‍ രാജ്‌ഭവന്‍ (SFI Black Flag Protest Against Governor Arif Mohammed Khan). ഗവര്‍ണറുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടസപ്പെടുത്തുന്ന നിലയില്‍ വാഹനം തടയുകയും അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും കത്ത് നല്‍കാന്‍ രാജ്‌ഭവന്‍ തീരുമാനിച്ചു (Raj Bhavan On SFI Protest Against Governor ). നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയിലുള്ള ഗവര്‍ണര്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം രാജ്‌ഭവനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കി.