തിരുവനന്തപുരം: നിപ പരിശോധനയ്ക്കയച്ച 7 സാമ്പിളുകൾ കൂടി നെഗറ്റീവ് (Samples sent for Nipah test were negative). ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പരിശോധനയ്ക്കയച്ച സാമ്പിളുകളാണ് നെഗറ്റീവായത്. പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളിൽ 6 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം കൂടി ഇനിയും വരാനുണ്ട്. പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് (No new cases were reported). ഇന്നലെ ലഭിച്ച 27 പരിശോധന ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവായതായിരുന്നു.