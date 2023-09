കോഴിക്കോട്: പുതിയ നിപ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കണ്ടെയ്‌ൻമെന്‍റ് സോണുകളിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു (Nipah, Relaxed In Containment Zone Kozhikode). കടകൾ രാത്രി 8 വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം, ബാങ്കുകൾക്ക് 2 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ജില്ല കലക്‌ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.

ആദ്യം കണ്ടെയ്‌ൻമെന്‍റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഇളവ് നൽകുക. മാസ്‌ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ ഉപയോ​ഗിക്കണം. കൂടാതെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ടെന്ന് കലക്‌ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.(Nipah concern Kozhikode).

നിലവിൽ നിപയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ആശ്വാസപരമായ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. 61 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായതായി ഇന്നലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചിരുന്നു (Nipah 61 Test Results Were Also Negative). ഇതിൽ നിപ (Nipah) രോഗിയെ പരിചരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്‌ക്കും മരിച്ച രോഗിയോട് അടുത്തിടപഴകിയ വ്യക്തിയ്‌ക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി (Veena George on Nipah Cases). നിപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്‍റെ വിദഗ്‌ധസംഘം ഇന്നലെ പഠനം നടത്താൻ എത്തിയിരുന്നു. (Central Animal Husbandry Expert Team In Kerala).

