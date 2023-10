തിരുവനന്തപുരം: അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സുഹൃത്തിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ (stabbed to death) കേസില്‍ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. കടയ്ക്കാവൂര്‍ അഞ്ചുതെങ്ങ് തെറ്റിമൂല റോയ് നിവാസില്‍ റോയ് എന്ന വാവച്ചനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആറാം അഡിഷണല്‍ ജില്ലാ ജഡ്‌ജി കെ. വിഷ്‌ണു ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിനും 50000 രൂപ പിഴയ്ക്കും‌ ശിക്ഷിച്ചത് (Life Imprisonment And Fine For Stabbing Accused). പിഴ ഒടുക്കിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രതി ആറ് മാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.