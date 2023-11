തിരുവനന്തപുരം : മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല നട നാളെ (നവംബര്‍ 16) തുറക്കും. നട തുറക്കാനിരിക്കെ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് വിപുലമായ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കി കെഎസ്ആർടിസി. വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (KSRTC Service In Sabarimala).

പമ്പയിൽ 140 നോൺ ഏസി ബസുകളും 60 ഏസി ബസുകളും മറ്റ് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്കായി 41 ബസുകളും സജ്ജീകരിച്ചതായും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. തിരക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ബസ് സർവീസുകള്‍ ക്രമീകരിക്കും (KSRTC Service To Sabarimala). തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് പമ്പയിലേക്ക് മതിയായ യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക സർവീസുകൾ/ ചാർട്ടേർഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തും (KSRTC New Service To Pamba).