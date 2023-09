തിരുവനന്തപുരം : കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്‌ടർമാർക്കുമുള്ള കാക്കി യൂണിഫോമിന്‍റെ വിതരണം രണ്ട് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും (Khaki uniforms for KSRTC employees). കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ യൂണിഫോം പഴയതുപോലെ കാക്കിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിൽ കടും നീല പാന്‍റും നീല ഷർട്ടുമാണ് യൂണിഫോം. ജീവനക്കാർക്ക് സൗജന്യമായാണ് കാക്കി യൂണിഫോം നൽകുന്നത് (Uniform will be provided free).