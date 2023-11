സംഭവിച്ചത് എന്ത് : സംസ്ഥാനത്ത് ദിനം പ്രതി നിരവധി സൈബർ കേസുകളാണ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കലക്‌ടറുടെ പേരിൽ വ്യജ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അജ്ഞാതൻ (Fake WhatsApp account in the name of Thiruvananthapuram District Collector) ജില്ല കലക്‌ടർ ജെറോമിക് ജോര്‍ജ് ഐഎഎസിന്‍റെ പേരില്‍ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പണം തട്ടാനാണ് ശ്രമം. വ്യാജ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ജില്ല കലക്‌ടറുടെ പേരിൽ സന്ദേശം അയച്ച് പണം തട്ടാനാണ് ശ്രമം നടന്നത്.