തിരുവനന്തപുരം : കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പല സമരങ്ങളും അമിത ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു (Antony Raju on trade union protests) എന്നും അതുകൊണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നും സമരം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തീരുമാനവും സർക്കാർ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജു (Ex Minister Antony Raju about KSRTC trade unions). തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിലായിരുന്നു മന്ത്രി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ പ്രതികരണം.