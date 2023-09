തിരുവനന്തപുരം : മസ്‌കറ്റിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ആഴ്‌ചയില്‍ 4 സര്‍വീസുകളുമായി ഒമാന്‍ എയര്‍ വീണ്ടും (Direct flight service from Trivandrum to Muscat). ഒമാന്‍ എയര്‍ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മസ്‌കറ്റിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കും. ഞായര്‍, ബുധന്‍, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് സര്‍വീസ് (Direct Flight Service From Trivandrum To Muscat).