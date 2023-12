തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എച്ച് നാഗരാജു ഇന്ന് ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും.(Thiruvananthapuram City Police Commissioner H Nagaraju will submit a report to the DGP today regarding the SFI operatives who stopped Kerala Governor Arif Mohammad Khan on his way to the airport.) റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ നൽകാനായിരുന്നു നിർദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതിനാൽ വൈകിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.