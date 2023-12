തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 33 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി യുഡിഎഫ് (By Election In Kerala). 11 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ 17 ലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. 16 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന എല്‍ഡിഎഫ് 10 ലേക്ക് താണു (Bypolls To Local Body Wards In Kerala).