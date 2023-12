എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്‍റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും കാര്‍ഡ് വഴി പണം സ്വീകരിക്കാവുന്ന മെഷീന്‍ ഉണ്ടെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ക്യൂആര്‍ കോഡ് സ്‌കാനിങ് വ്യക്തമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. മൊത്തം വില്‍പ്പന, ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്‍റിലുള്ള വര്‍ധന, വില്‍പന ശാലകളുടെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും മെത്തത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ തൃപ്‌തി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ഉപഹാരങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ എംഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു (X Mas And New Year Celebrations).

അതിനിടെ വസ്ത്ര ശാലകളുടെയും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളുടെയും മാതൃകയില്‍ ഡിസംബര്‍ 22 മുതല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ബെവ്‌കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള്‍ വഴി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ക്യാരി ബാഗുകള്‍ നല്‍കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബെവ്‌കോയും ഹാന്‍ടെക്‌സും തമ്മില്‍ ധാരണയായതായി ബെവ്‌കോ എംഡി യോഗേഷ്‌ ഗുപ്‌ത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു (X Mas And New Year Celebrations In Kerala).