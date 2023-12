പാർലമെന്‍റിന്‍റെ സുരക്ഷ എന്താണെന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രം ഉയരുന്നില്ല. യുവാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച പുക പരത്തുന്ന കുറ്റിയുടെ കഷണം കാണിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കോമാളി കളിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധിച്ച യുവാക്കൾ ഭീകരവാദികളാണെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നുവെന്നും പ്രകാശ് രാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 28-ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം (Prakash Raj Is The Chief Guest In IFFK).