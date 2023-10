പത്തനംതിട്ട : കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് വീടുകയറി ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിൽ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ സച്ചു (23), എസ് അനന്ദു(26), ഉണ്ണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഷ്‌ണു (26), അച്ചു എന്ന അനന്ദു (24), ആനന്ദ് അജയ് (25) എന്നിവരെയാണ് ഇലവുംതിട്ട പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. (Five Arrested for Attack On House Pathanamthitta). കേസിലെ ഒരു പ്രതി ഒളിവിലാണ്.