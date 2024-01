മലപ്പുറം: ആലത്തൂരില്‍ അഭിഭാഷകനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. കോടതി ഉത്തരവുമായെത്തിയ അഭിഭാഷകനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ എസ് ഐ വി.ആര്‍. റിനീഷിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടിയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസിന് കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം(Justice Devan Ramachandran Said That Everyone Should Be Given Equal Respect).