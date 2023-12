കോഴിക്കോട് : കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണയ്ക്ക് സമീപം പുത്തൂർ മഠം, ആമ്പിലോളി ഭാഗങ്ങളിൽ തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് നാല് പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റു (Four injured in stray dog attack at Kozhikode). ആമ്പിലോളി നഫീസ, മേലെ കുമ്മങ്ങൾ മൂസ, പന്തീരാങ്കാവ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരനായ പടിഞ്ഞാറേ ചാലിൽ സുധീഷ്, പുത്തൂർ മഠത്ത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഫൈസൽ എന്നിവർക്കാണ് തെരുവു നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.