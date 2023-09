കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 17) രാത്രി രണ്ട് അപകടങ്ങളാണ് നടന്നത് (Kozhikode Thamarassery Churam Accidents). രണ്ട് അപകടങ്ങളിലും ആളപായമില്ല. ചുരത്തിലെ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലായി പാഴ്‌സൽ ലോറിയും കാറുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് (Car and lorry met with accident in Thamarassery Churam). ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന പാഴ്‌സൽ ലോറി രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. ചുരം ഒൻപതാം വളവിലായിരുന്നു അപകടം.

നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർത്ത് മരത്തിലിടിച്ച് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. കർണാടക സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേരാണ് ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരുവരും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലോറി മരങ്ങളിൽ തങ്ങിനിന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു.

എട്ടാം വളവിൽ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് ഇന്നോവ കാർ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയത്. എട്ടാം വളവിന് മുകളിൽ തകരപ്പാടിക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ചുരം കയറുകയായിരുന്ന കാറിന് നേരെ എതിർദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാർ വന്നതോടെ ഇടത്തോട്ട് വെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. കാർ മതിലിൽ തട്ടി നിന്നതോടെ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു.

കൽപ്പറ്റയിൽ വാഹനാപകടം, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്: വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 17) ജീപ്പ് ഇടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കല്‍പ്പറ്റ-പിണങ്ങോട് റോഡിലെ മലബാര്‍ ബേക്കറിയിലേക്ക് ജീപ്പ് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. കല്‍പ്പറ്റ പുഴമുടി സ്വദേശി കൃഷ്‌ണന്‍കുട്ടിക്കാണ് (58) പരിക്കേറ്റത്. കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി ബേക്കറിയില്‍ സാധനം വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ജീപ്പ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത് (Jeep Rammed Into Bakery).

കൃഷ്‌ണൻകുട്ടിയുടെ കാലിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ കല്‍പ്പറ്റ ലിയോ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോണ്‍ട്രാക്‌ടറുടെ കമ്പനിയില്‍ ഫ്‌ളോറിങ് ജോലികള്‍ ചെയ്‌ത് വരുന്നവരുടേതായിരുന്നു ജീപ്പ്. കല്‍പ്പറ്റ ഭാഗത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ്‌ മടങ്ങവെ റോഡരികില്‍ ജീപ്പ് നിര്‍ത്തിയ ശേഷം ഡ്രൈവര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയെന്നും ഈ സമയം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി വാഹനം സ്‌റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്‌തപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിൽ സ്‌കൂട്ടർ ഇടിച്ചുകയറി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ട എംസി റോഡിൽ കുളനട മാന്തുകയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന തടി ലോറിയിലേക്ക് സ്‌കൂട്ടർ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് യുവാക്കൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു (Two Youths Died in Accident At Kulanada). ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. വിഷ്‌ണു (28), വിശ്വജിത് (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമൽജിത്ത് എന്ന യുവാവിനെ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വിദഗ്‌ധ ചികിത്സക്കായി ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. സെപ്റ്റംബർ 16ന് രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

