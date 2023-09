കോഴിക്കോട് : ആസിഫ് അലി (Asif Ali) നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഹൗഡിനി ദി കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്' (Houdini The King of Magic). കോഴിക്കോട്‌ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കമായി (Houdini The King of Magic Shooting Starts). പ്രജേഷ് സെൻ ജി ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും.

ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ആനന്ദ് എൽ റായിയുടെ നിർമാണ കമ്പനിയായ കളർ യെല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, കർമ മീഡിയ ആൻഡ് എന്‍റര്‍ടെയിന്‍മെന്‍റ്‌സ്, ഷൈലേഷ് ആർ സിംഗ്, പ്രജേഷ് സെൻ മുവി ക്ലബ്ബ് എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായാണ് നിര്‍മാണം.

മാജിക്കാണ് 'ഹൗഡിനി ദി കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്കി'ന്‍റെ ഇതിവൃത്തം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ മാജിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനവും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെയും സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സിനിമയുടെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടും രാജസ്ഥാനുമാണ് 'ഹൗഡിനി ദി കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്കി'ന്‍റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്‍.

'വെള്ളം', 'ക്യാപ്റ്റൻ', 'മേരി ആവാസ് സുനോ' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രജേഷ് സെൻ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഹൗഡിനി ദി കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്'. ആസിഫ് അലി നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മലയാളം, തമിഴ് സിനിമ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ അണിനിരക്കും. ബിജിബാല്‍ ആണ് സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക.

ഛായാഗ്രഹണം - നൗഷാദ് ഷെരീഫ്, എഡിറ്റർ - ബിജിത്ബാല, കലാസംവിധാനം - ത്യാഗു തവനൂർ, മേക്കപ്പ് - അബ്‌ദുല്‍ റഷീദ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - അഫ്രീൻ കല്ലാൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - ഗിരീഷ് മാരാർ, ഡിസൈൻ - താമിർ ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - ആനന്ദ് രാജേന്ദ്രൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - ബ്രാന്‍റ്‌ പിക്‌സ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിത്ത് പിരപ്പൻകോട്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - അരുൺ രാമവർമ, സ്‌റ്റിൽസ് - ലിബിസൺ ഗോപി, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്, ആതിര ദിൽജിത്ത്.

അതേസമയം 'കാസര്‍ഗോള്‍ഡ്' (Kasargold) ആണ് ആസിഫ് അലിയുടെ (Asif Ali) റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം. അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു (Kasargold first video song). സിനിമയിലെ 'താനാരോ' എന്ന ഗാനമാണ് (Thanaro video song) പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഒരു ബാര്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാടന്‍ ശൈലിയില്‍ ഉള്ളതാണ് ഗാനം (Kasargold Song Thanaro).

'കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള'യുടെ സംവിധായകന്‍ ദിന്‍ജിത്ത് അയ്യത്താന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കിഷ്‌കിന്ധാകാണ്ഡം' (Kishkindhakandam) ആണ് ആസിഫ് അലിയുടെ മറ്റൊരു ചിത്രം. അപര്‍ണ ബാലമുരളിയാണ് (Aparna Balamurali) സിനിമയില്‍ ആസിഫിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ആസിഫിനെ കൂടാതെ മേജര്‍ രവി, വിജയരാഘവന്‍, ജഗദീഷ്, നിഷാന്‍, അശോകന്‍, മാസ്‌റ്റര്‍ ആരവ്, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിന്‍ ഗോപാല്‍, നിഴല്‍കള്‍ രവി, വൈഷ്‌ണവി രാജ്, അമല്‍ രാജ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും.