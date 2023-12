കോട്ടയം : കേരളത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് വന്നതോടെ കെ റെയിൽ അനാവശ്യമെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല.കെ റെയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഇനിയും ശ്രമിച്ചാൽ ജനരോഷം രൂക്ഷമാകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ( Ramesh Chennithala said that with the advent of Vande Bharat, K rail has become redundant).