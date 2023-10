ദുരിതത്തിലായി പേത്തൊട്ടിയിലെ നിവാസികൾ : മതികെട്ടാന്‍ ചോല ദേശീയോദ്യാനത്തിന് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ പരിധി ബഫര്‍ സോണായി നിശ്‌ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതോടെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ പേത്തൊട്ടിയിലെ നിവാസികൾ (Idukki Pethotti Residents Are Suffering In The Buffer Zone Issue).