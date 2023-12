കൊല്ലം: ഓയൂർ ഓട്ടുമലയിൽ നിന്ന് ആറുവയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി (Kollam Oyoor girl kidnap case) ആശ്രാമത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ടയിലെ ഫ്ലാറ്റിലും ആശുപത്രിയിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. അതേസമയം തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ മൂന്നു പ്രതികളുടെ കൂടി രേഖാചിത്രം പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു.(Police released sketch of three suspects in Kollam kidnap case)