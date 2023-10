കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിൽ വിടുതൽ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി (Manjeshwaram Election Bribery Case). പ്രതികളോട് ഈ മാസം 25ന് ഹാജരാകാനാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നിർദേശം നൽകിയത് (Court asked all the accused to appear in person). കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രതികൾ കേസിൽ തുടർച്ചയായി കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല.