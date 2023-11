കാസർകോട് : സ്‌കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വച്ച് ദളിത് വിദ്യാർഥിയുടെ തലമുടി മുറിച്ച സംഭവത്തിൽ (Dalit student's hair cut Case) പ്രധാനാധ്യാപിക ഷേർളി ജോസഫ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി (Headmistress applied for anticipatory bail). കാസർകോട് ജില്ല സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. ഈ മാസം ഏഴിന് ജാമ്യ ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കും.

രക്ഷിതാവിന്‍റെ പരാതിയിലാണ് അധ്യാപികക്കെതിരെ ചിറ്റാരിക്കാൽ പൊലീസ് ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയുടെ മുടിയാണ് അധ്യാപിക വെട്ടിമാറ്റിയത്. കുട്ടി സ്‌കൂളിൽ വരാതായതോടെ എസ് സി പ്രൊമോട്ടർ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്ത് വന്നത്. ഇതോടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു (Case Against headmistress Kasaragod).

സഹപാഠിയോട് സംസാരിച്ചതിന് വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ച് അധ്യാപകൻ : കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോഴിക്കോട് സഹപാഠിയോട് സംസാരിച്ചതിന് വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകൻ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി ലഭിച്ചത് (student was brutally beaten by the teacher). മലപ്പുറം ഒഴുകൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്കാണ് അധ്യാപകന്‍റെ മർദനമേറ്റത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബർ 31) ആയിരുന്നു സംഭവം.