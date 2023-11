കണ്ണൂർ: മദ്യപാനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വാക്കേറ്റവും സംഘര്‍ഷവും കണ്ണൂരിനെ വീണ്ടും കൊലക്കളമാക്കി.തളിപ്പറമ്പ് ആലക്കോടാണ് യുവാവ് മദ്യപന്‍റെ കത്തിക്ക് ഇരയായത്( A young man was stabbed to death after a verbal argument while drinking ). അരങ്ങം സ്വദേശി ജോഷി മാത്യു (36) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ജോഷിയുടെ സുഹൃത്ത് വട്ടക്കയം സ്വദേശി ജയേഷിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങള്‍ ഇനിയും വ്യക്തമാകാനുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.