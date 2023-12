ഇടുക്കി: വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ വിധിയില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും (Vandiperiyar pocso case). തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വായ്‌മൂടി കെട്ടി, വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്‍പില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നും, പ്രതി അര്‍ജുന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പുനരന്വേഷണം നടത്തി, പ്രതിയെ ഉടന്‍ കണ്ടെത്തി അര്‍ഹമായ ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം (Protest against acquittal of Vandiperiyar pocso case accused).

വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ ആറ് വയസുകാരിയെ പീഡനത്തിരയാക്കി കൊലപെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വന്ന വിധിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തൊഴിലാളികള്‍ സമര രംഗത്ത് എത്തിയത് (6year old Raped and killed in Vandiperiyar). അര്‍ജുനെ കോടതി കുറ്റ വിമുക്തമാക്കിയതോടെ മറ്റാരാണ്, പ്രതിയെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം.