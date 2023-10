എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിലെ മൂന്നരവയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കുട്ടി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ആലുവ റൂറൽ എസ്.പി വിവേക് കുമാർ (Three And Half Year Girl Sexually Assaulted). അഞ്ച് പേരെയാണ് ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 20) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്‌. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അസം സ്വദേശിയായ സൈജൻ അലിയെന്നയാളുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും എസ്‌.പി വിവേക് കുമാർ ആലുവയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു (Child Has Identified The Accused).