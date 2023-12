28 -വയസ് കാരിയായ സിന്ധുവിനെ കാത്ത് കായിക ലോകത്ത് ഇനിയുമേറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ കളിക്കളത്തിന് പുറത്തുള്ള തന്‍റെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. (PV Sindhu on relationship status) ഒരു പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ഷോയില്‍ അവതാരകന്‍റെ ചോദ്യങ്ങളോടാണ് സിന്ധു പ്രതികരിച്ചത്.

ആരെയെങ്കിലും ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലയെന്നും താരം മറുപടി നല്‍കി. ഡേറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് എന്തു തോന്നുന്നുവെന്ന അടുത്ത ചോദ്യത്തോട്, 'അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതോ ചീത്തയോ പറയുന്നില്ല. സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സംഭവിക്കട്ടെ. ഞാന്‍ എന്‍റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നാണ്' താരം പ്രതികരിച്ചത്. (Who is PV Sindhu Dating Now)