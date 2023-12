റിയാദ് : 2023 അവസാനിക്കാന്‍ ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഈ വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ഗോളുകളെന്ന നേട്ടം (Most Goals In 2023) സ്വന്തമാക്കി സൗദി അറേബ്യന്‍ ക്ലബ് അല്‍ നസ്‌റിന്‍റെ പോര്‍ച്ചുഗല്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ. ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്കിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രൈക്കര്‍ ഹാരി കെയ്‌ന്‍ (Harry Kane), പിഎസ്‌ജിയുടെ സൂപ്പര്‍ താരം കിലിയന്‍ എംബാപ്പെ (Kylian Mbappe) എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് 38കാരനായ റൊണാള്‍ഡോ ഈ വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടിയ താരമായത്. 54 ഗോളുകളാണ് റൊണാള്‍ഡോ 2023ല്‍ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ഈ വര്‍ഷം അല്‍ നസ്റിനായി 44 ഗോളുകളാണ് റൊണാള്‍ഡോ നേടിയത് (Cristiano Ronaldo Goals For Al Nassr In 2023). സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ അല്‍ താവൂനെതിരായ മത്സരത്തിന്‍റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിലായിരുന്നു താരം ഈ വര്‍ഷത്തെ അവസാന ഗോള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിനായി 10 ഗോളുകളാണ് ഈ വര്‍ഷം റൊണാള്‍ഡോ എതിര്‍ വലയിലെത്തിച്ചത് (Cristiano Ronaldo International Goals In 2023).