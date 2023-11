റിയാദ്: ഒരു പെനാല്‍റ്റി ലഭിക്കുന്നതിനായി എതിരാളികളുടെ ബോക്‌സില്‍ ഒസ്‌കാര്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അഭിനയം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുന്ന പല താരങ്ങളേയും ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്ത് ആരാധകര്‍ ഏറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വെറുതെ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി വേണ്ടെന്ന് വച്ച് ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയിരിക്കുകയാണ് സൗദി ക്ലബ് അല്‍ നസ്ര്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ. (Cristiano Ronaldo asked referee to reverse his penalty decision in Al Nassr vs Persepolis AFC Champions League match).