ദോഹ : എഎഫ്‌സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് (AFC Asian Cup) ഫുട്‌ബോളിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങും. കരുത്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ ആണ് സുനില്‍ ഛേത്രിയുടെയും സംഘത്തിന്‍റെയും എതിരാളി. അല്‍ റയാന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത് (Asian Cup India vs Australia).

കാല്‍പന്ത് കളിയിലെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ കണക്ക് (India vs Australia Head To Head Stats In Football): ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്ത് പന്ത് തട്ടാനിറങ്ങുന്ന ഒന്‍പതാമത്തെ മത്സരമാണ് ഇന്ന് അല്‍ റയാന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. 13 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പായിരുന്നു അവസാനമായി ഇരു ടീമും ഫുട്‌ബോളില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരിനിറങ്ങിയത്. അന്ന്, ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോള്‍ നേടി ഓസ്‌ട്രേലിയ ജയം ആഘോഷിച്ചു.