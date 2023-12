സെഞ്ചൂറിയന്‍: ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് എതിരായ ബോക്‌സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത് (South Africa vs India boxing day test). മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റര്‍മാരെ പ്രോട്ടീസ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ വേഗം തന്നെ തിരിച്ചയയ്‌ക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ ടീമിന് കനത്ത ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ടെംബ ബാവുമയുടെ പരിക്ക്. (Temba Bavuma walks off with hamstring strain in South Africa vs India boxing day test)