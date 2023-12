മുംബൈ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ചരിത്ര വിജയമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ എട്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും തന്നെ വിജയിക്കാന്‍ ടീമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എട്ടില്‍ ഏഴ്‌ പരമ്പകളിലും തോല്‍വി വഴങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒരു പരമ്പര സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. (Records for India vs South Africa in Test matches).