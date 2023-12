കേപ്‌ടൗണ്‍: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്‍റെ (IPL 2023) പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് തങ്ങളുടെ നായകനെ മാറ്റിയത് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. (Mumbai Indians Captaincy) ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ അഞ്ച് കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച രോഹിത് ശര്‍മയെ മാറ്റി ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയ്‌ക്കാണ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് ചുമതല നല്‍കിയത്. (Hardik Pandya replaces Rohit Sharma as Mumbai Indians captain) ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിന്‍റെ നായകനായിരുന്നു ഹാര്‍ദിക്കിനെ ട്രേഡിലൂടെയായിരുന്നു മുംബൈ തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത്.

മടങ്ങി വരവില്‍ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനാക്കണമെന്ന് ഹാര്‍ദിക് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് മുന്നില്‍ നിബന്ധന വച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്‌തുത സാഹചര്യത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെ മുംബൈ രോഹിത്തിനെ അറിയിച്ചു എന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. (Rohit Sharma Was Informed About Mumbai Indians Captaincy Change During Cricket World Cup 2023). ഇതോടെ ഹാര്‍ദിക്കിന് കീഴില്‍ കളിക്കാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രോഹിത് ഫ്രാഞ്ചൈസിയോട് സമ്മതിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു വിവരം.