ഇപ്പോഴിതാ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ രണ്ട് മാറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ നായകന്‍ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. (Sunil Gavaskar Predicts Two Changes In Indian playing XI vs South Africa). ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗവാസ്‌കറിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങിനെ...