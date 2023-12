ജോഹന്നാസ്‌ബെര്‍ഗ്‌: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ബാറ്റിങ്. ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ നായകന്‍ എയ്‌ഡന്‍ മാര്‍ക്രം (Aiden Markram) ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. സെന്‍റ് ജോര്‍ജ് പാര്‍ക്കിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. (South Africa vs India 2nd ODI Toss Report)

മത്സരം കാണാനുള്ള വഴി: ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലാണ് കാണാന്‍ കഴിയുക. ഓണ്‍ലൈനായി ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറിലും ലഭ്യമാണ്. (Where to Watch India vs South Africa 2nd ODI)