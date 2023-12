ജോഹനാസ്ബെർഗ് : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായി നാളെ (ഡിസംബര്‍ 17) ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ടീം ഇന്ത്യ കളിക്കാനിറങ്ങുക പുതിയ പരിശീലക സംഘത്തിന് കീഴില്‍. മുഖ്യപരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സംഘത്തിന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ സിതാന്‍ഷു കൊടക് (Sitanshu Kotak will be the Head Coach of Team India for ODIs against South Africa) ആണ് പരമ്പരയില്‍ ടീം ഇന്ത്യയെ ഒരുക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ അംഗമാണ് സിതാന്‍ഷു.