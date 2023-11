ഗുവാഹത്തി: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ മൂന്നാം ടി20യില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം തോല്‍വി വഴങ്ങിയിരുന്നു (India vs Australia 3rd T20I Result). ഗുവാഹത്തി നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 222 റണ്‍സായിരുന്നു അടിച്ച് കൂട്ടിയത്. തകര്‍പ്പന്‍ സെഞ്ചുറിയുമായി കളം നിറഞ്ഞ റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്‍റെ മികവായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ വമ്പന്‍ സ്‌കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്.

എന്നാല്‍ തോല്‍വിക്ക് കാരണം മഞ്ഞാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടീമിന്‍റെ വൈസ്‌ ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂടിയായ റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്. (Ruturaj Gaikwad on India's defeat in 3rd T20I against Australia) താരത്തിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങിനെ...