ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനില്ലെന്ന് നെഹ്‌റ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനെ ഓള്‍ ഫോര്‍മാറ്റ് പരിശീലകനായി വീണ്ടും ചുമതലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ നിലവില്‍ ആലോചിക്കുന്നത് (BCCI to Extent Rahul Dravid contract as India Team across all formats head coach). ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50-കാരനായ ദ്രാവിഡുമായി ബിസിസിഐ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം.