ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ഒരു ടി20 പരമ്പരയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സടിച്ച താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് 26-കാരന്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. (Ruturaj Gaikwad Record Against Australia In T20I) പരമ്പരയില്‍ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 55.75 ശരാശരിയില്‍ ആകെ 223 റണ്‍സാണ് റുതുരാജ് അടിച്ചെടുത്തത് (Ruturaj Gaikwad in India vs Australia T20I ). ഇതോടെ 2021-ല്‍ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 218 റണ്‍സ് നേടിയ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗപ്‌റ്റിലിന്‍റെ റെക്കോഡാണ് പൊളിഞ്ഞത്. (Ruturaj Gaikwad breaks Martin Guptill Record as most runs by any batter in a T20I bilateral series against Australia)