ഹാങ്‌ചോയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നേപ്പാളിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനിടെ ഏറെ വികാരഭരിതനായിരുന്നു താരം ( R Sai Kishore got emotional during national anthem ahead of India vs Nepal Asian Games 2023 match). കരച്ചിലടക്കാന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സായ് കിഷോറിന്‍റെ ദൃശ്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.