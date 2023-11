മുംബൈ: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യ- ന്യൂസിലന്‍ഡ് സെമി ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്തയില്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിയ ഒരാള്‍ പിടിയില്‍ (India vs New Zealand Black Ticket Sale). സംഭവത്തില്‍ മുംബൈ മലാഡ് സ്വദേശിയായ ആകാശ് കോത്താരിയെ ആണ് മഹാരാഷ്‌ട്ര പൊലീസ് പിടികൂടിയത് (Mumbai Man Arrested For Sale India vs New Zealand Semi Final Ticket In Black Market). 2500 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ഇയാള്‍ 27,000 മുതല്‍ 2.5 ലക്ഷം വരെ വിലയിലാണ് വില്‍പ്പന നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.