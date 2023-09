മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ നിരന്തരം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന താരമാണ് മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ് (Mitchell Marsh). ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ മറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കായി ടീമിന്‍റെ ടോപ് ഓര്‍ഡറിലെ തന്‍റെ സ്ഥാനം തന്നെ ത്യജിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അല്‍പം നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പെ മാര്‍ഷ് തന്നെ കരുതിയിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് (Mitchell Marsh is set to return to the top of the order for Australia at the Cricket World Cup 2023).