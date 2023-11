ബെംഗളൂരു : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ തോല്‍വി തന്നെ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ കെ എല്‍ രാഹുല്‍ (KL Rahul's First Reaction On Cricket World Cup Loss). ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസത്തിനിപ്പുറമാണ് കെ എല്‍ രാഹുലിന്‍റെ പ്രതികരണം. നവംബര്‍ 19ന് അഹമ്മദാബാദില്‍ നടന്ന ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റിന്‍റെ തോല്‍വിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത് (India vs Australia Cricket World Cup 2023 Final).