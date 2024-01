മുംബൈ : ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ഇനി മുതല്‍ കെഎല്‍ രാഹുല്‍ (KL Rahul Relieved From Wicket Keeping Duties In Test Cricket) വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ആയേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്ററുടെ റോളിലായിരിക്കും രാഹുല്‍ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ വെള്ളക്കുപ്പായത്തില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുക എന്നാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് പരമ്പര (India vs England Test Series).