മുംബൈ : അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്‌ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിസിസിഐ സെലക്‌ടര്‍മാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു (India vs Afghanistan T20Is). നീണ്ട ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം രോഹിത് ശര്‍മയും വിരാട് കോലിയും ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയപ്പോള്‍ ടീമിലെ പ്രധാന അസാന്നിധ്യങ്ങളിലൊന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ കെഎല്‍ രാഹുലിന്‍റേതായിരുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പിന് (T20 World Cup 2023) മുന്നേ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന അവസാന ടി20 പരമ്പരയാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായത്.

ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ രാഹുലിനെ ടീമിലെടുക്കാത്തതെന്തെന്ന് നിരവധി ആരാധകര്‍ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന്‍റെ കാരണം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. (Why KL Rahul not Picked For Afghanistan T20Is). ടീമിലെ ഓപ്പണിങ്‌, മിഡിൽ ഓർഡർ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി സെലക്‌ടർമാർ മറ്റ് ഒപ്ഷനുകൾ പരിഗണിച്ചതിനാലാണ് രാഹുലിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.