ചെന്നൈ : ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് ആശ്വാസവാർത്ത. നാളെ ചെപ്പോക്കിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനുള്ള കിവീസ് ടീമിൽ നായകൻ കെയ്‌ൻ വില്യംസൺ തിരിച്ചെത്തും. ആദ്യ രണ്ട് സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിലും കിവീസിനായി കളിച്ച വില്യംസണിന് ഇംഗ്ലണ്ട്, നെതർലൻഡ്‌സ് ടീമുകൾക്കെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നഷ്‌ടമായിരുന്നു. വില്യംസണിന്‍റെ അഭാവത്തിൽ ടോം ലാഥമാണ് ടീമിനെ നയിച്ചത് (Kane Williamson and Tim Southee available for the game against Bangladesh).